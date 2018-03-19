В Оболонском районе Киева произошел взрыв в подъезде жилого дома на улице Приречная. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

На место ЧП выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.

В полиции заявили, что пострадавших от взрыва двое и их уже доставили в больницу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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