Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала на Донбассе 121 случай обвинений относительно произвольных задержаний, пыток, жесткого обращения и сексуального насилия, совершенные с обеих сторон линии соприкосновения.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает УНИАН.

"27 декабря 2017 года произошло одновременное освобождение 307 человек в рамках обмена всех на всех, как это предусмотрено Минскими соглашениями. С помощью конфиденциальных разговоров с 64 такими лицами с обеих сторон линии соприкосновения мы собрали значительный объем информации относительно условий содержания и нарушений прав человека. Все из тех, с кем были проведены беседы, сообщали о нечеловеческих условиях содержания, пытках или жестоком обращении, включая случаи сексуального насилия, угрозы насилия и нарушения гарантий на справедливый судебный процесс", - подчеркнула Фрейзер.

При этом она сказала, что миссии "удалось немного пролить свет на ситуацию относительно тех людей, которые содержатся на территории, контролируемой вооруженными группами".

В частности, по ее словам, на неподконтрольной территории миссия продолжает сталкиваться со случаями лишения доступа к местам содержания под стражей и не имеет возможности встречаться частным образом с заложниками. Также она сказала: "Свидетельства, собранные во время этих разговоров, а также дополнительные 130 конфиденциальных интервью с лицами, которые содержатся в разных местах на территории, контролируемой правительством, подтверждают то, что мы последовательно сообщаем".

В докладе сказано, что неизменные отказы в доступе к местам несвободы для встречи на оккупированных территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР" продолжают вызывать серьезное беспокойство относительно условий содержания под стражей и возможных нарушений прав человека, в частности пыток и жестокого обращения.

"Информация, полученная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека непосредственно от ряда заключенных, в частности от некоторых из тех, которые были освобождены вооруженными группами в рамках одновременного освобождения "всех на всех", подтверждает наличие оснований для такого беспокойства", - сказано в докладе.

Также отмечается, что в период с 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года было задокументировано 115 достоверных сообщений о незаконном или произвольном удержание под стражей, которые имели место с обеих сторон линии столкновения.

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