Во время обысков в офисах компании "Нова Почта" в пятницу, 16 марта силовики изъяли 132 тысячи гривен клиентских денег.

Об этом в сообщил совладелец почты Вячеслав Климов, цитирует "ЭП".

"Были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях (Новой почты - Прим.Ред.) по всей Украине и в офисе. Никаких нарушений не было, только в отделении номер 1 города Харькова правоохранители изъяли 132 тыс. гривен", - сообщил он.

"Это были деньги клиента, которые ожидали перевода через нашу финансовую компанию "Пост Финанс". Они предназначались одной компании, и ожидали выдачи клиентам. Об этом есть соответствующая проводка и отражение в финансовых документах "Пост Финанс", - добавил он.

"Мы будем это оспаривать, потому что это абсолютно законные и отраженные в финансовой отчетности компании "Пост Финанс" деньги, которые принадлежат нашим клиентам. Наверно, именно об этих деньгах говорит пресс-секретарь генпрокурора", - подытожил совладелец компании.

В субботу, 17 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий сообщения о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.

Как сообщала "Страна", после обысков "Новая Почта" жалуется, что на ее мощности обрушились DDos-атаки.

Отметим, что генпрокурор Луценко пообещал взять под свой контроль обыски на "Новой почте".