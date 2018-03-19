Адвокаты одного из нардепов от Радикальной партии направили ходатайство в НАБУ с требованиями закрыть уголовное дело по незаконному обогащению парламентария, по которому (если применять к нему "поправку Лозового"- Прим. Ред.) вышли сроки - 10 ноября 2017 года (в документе - ошибка и указано 2018 год - Прим. Ред.) истекли отведенные нормами закона 12 месяцев на расследование подобного рода категорий преступлений.

Об этом написал адвокат Олег Курчин, однако позже удалил пост.

"Не тратя времени воспользовались поправкой Лозового и 16 марта направили ходатайство про закрытие криминального производства", - написал он и приложил текст ходатайства.

Персональные данные адвокат затер, но отталкиваясь от даты (10.11.2017) нетрудно понять, о каком нардепе идет речь. Это Игорь Мосийчук. Дело по незаконному обогащение. было открыто 10 ноября 2016 года, перечень статей - те же, что указаны в документе, который приводит Курчин.

В деле о незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК Украины) и недостоверном декларировании (ст.366-1 УК Украины) со стороны Игоря Мосийчука речь идет о покупке в марте 2015 года дома в селе Белогородка Киевской области, право собственности на который зарегистрировано Андрея Дзюбенко - водителя нардепа-радикала. В НАБУ настаивают, что это фиктивный договор, а в доме с конца 2016 года проживает сам Мосийчук и его жена. Последняя, как указывал в судебном заседании детектив НАБУ, занималась ремонтом и заказывала бытовую технику для дома.

Фото: facebook.com

Ранее мы писали, что НАБУ получило доступ к переписке жены нардепа Мосийчука по делу о его незаконном обогащении.

После этого Мосийчук подал в суд на главу НАБУ Артема Сытника, обвинив его в том, что антикоррупционеры начали досудебное расследование, якобы не имея доказательств коррупции со стороны нардепа.