В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины
В Черновцах пылает крупнейший в стране Калиновский рынок в секторе продажи ковров.
Об этом сообщил на внеочередной сессии горсовета городской голова Алексей Каспрук со ссылкой на директора рынка, передает местное издание Букинфо.
Фото: bukinfo.com.ua
Десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Площадь возгорания - более 500 квадратных метров, сообщили спасатели.
По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.
Фото: bukinfo.com.ua
Один человек травмировал ногу. Его забрала скорая.
Видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в деревянном доме под Житомиром при пожаре погибли два человека.
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