В Черновцах пылает крупнейший в стране Калиновский рынок в секторе продажи ковров.

Об этом сообщил на внеочередной сессии горсовета городской голова Алексей Каспрук со ссылкой на директора рынка, передает местное издание Букинфо.

Фото: bukinfo.com.ua

Десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Площадь возгорания - более 500 квадратных метров, сообщили спасатели.

По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.

Фото: bukinfo.com.ua

Один человек травмировал ногу. Его забрала скорая.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в деревянном доме под Житомиром при пожаре погибли два человека.

Также в центре Киева почти час тушили пожар в элитном доме на Владимирской.