Лондонская полиция не нашла связи между кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Sky News.

"Мы в ходе расследования пока не обнаружили ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Отмечается, что никаких арестов в связи с расследованием не проводилось.

"В расследовании есть прогресс, мы выслушали ряд свидетельств и изучаем более 400 вещдоков. Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме господина Глушкова", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз требует от России немедленно раскрыть детали программы "Новичок". Заявление.

Также Скрипаль мог отравиться ядом в вентиляции своего BMW - СМИ.