Полиция Лондона не нашла связи между смертями Скрипаля и соратника Березовского
Лондонская полиция не нашла связи между кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Sky News.
"Мы в ходе расследования пока не обнаружили ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.
Отмечается, что никаких арестов в связи с расследованием не проводилось.
"В расследовании есть прогресс, мы выслушали ряд свидетельств и изучаем более 400 вещдоков. Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме господина Глушкова", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз требует от России немедленно раскрыть детали программы "Новичок". Заявление.
Также Скрипаль мог отравиться ядом в вентиляции своего BMW - СМИ.