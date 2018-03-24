На этих выходных Украина перейдет на летнее время - 2018. Стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Переход произойдет в ночь с 24 на 25 марта, или с субботы на воскресенье, точно время перевода часов – 3.00.

Вставать в воскресенье придется уже по новому времени, следовательно, вы поспите на час меньше. Чтобы этого избежать, стоит лечь спать раньше, чем обычно.

Факты о переходе на летнее время

25 марта общественный транспорт будет курсировать по обычному графику и по летнему времени.

Пассажиров поездов и самолетов предупреждают о том, что следует учесть переход на летнее время уже ночью 24 марта.

Если вам предстоит поездка именно в ночь перевода часов в другую страну, то уточните заранее, какова ситуация с переводом времени в стране назначения, поскольку не все страны переводят часы, а те, кто это делают, могут переходить на летнее время в разные часы.

В электронных устройствах перевод времени, как правило, происходит автоматически. В механических часах придется переводить стрелки вручную.

Чтобы проверить точное время, можно набрать в гугле "время Украина" или "время Киев", ответ крупно появится на странице результатов. Также есть телефонная служба точного времени, на нее можно позвонить с городского телефона по номеру 121.

История перевода времени

Украина переходит на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Украина пыталась отказаться от перевода часов в 2011 году, однако позже это отменили. При этом остаться предполагалось на летнем времени, при том что для Украины, по словам экспертов, более естественно зимнее время.

С 26 марта в Украине пропадет разница с московским временем, так как в России, в отличие от нашей страны, уже несколько лет не переводят часы. Также на летнее время с 2014 года не переходят оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

В настоящее время режим перехода на летнее время практикуется более чем в 70 странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Считается, что переход на летнее время дает экономию электроэнергии, поскольку максимум рабочих часов приходится на светлое время суток, и уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

Советы врачей о переводе часов

Однако здоровью перевод часов вредит. Так, финские ученые даже заявляли, что переход на сезонное время может спровоцировать инсульт. Также врачи говорят, что именно в эти дни вырастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, недосып провоцирует большее, чем обычно, количество ДТП. А от недостатка сна в странах, где практикуется перевод часов весной, страдает почти половина населения – 45%.

Адаптация организма человека к новому временному режиму происходит в среднем за две недели.

Чтобы облегчить привыкание к летнему времени, врачи советуют переходить на него постепенно – за несколько дней до перевода часов понемногу сдвигать время отхода ко сну и пробуждения.

Также нужно больше бывать на свежем воздухе, особенно в светлое время суток, не переутомляться и отказаться по максимуму от вредной, тяжелой пищи, алкоголя, кофе, крепкого чая.

Рекомендуется есть больше продуктов, стимулирующих выработку серотонина – это бананы, овсянка, изюм, курага, орехи.