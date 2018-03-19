Сегодня, 19 марта, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на своем брифинге сделал оговорку, попросив международную общественность не признавать "так называемые выборы президента Украины". Спикер оговорился, когда заявлял о позиции по поводу президентских выборов в России.

Об этом с брифинга передает корреспондент "Страны".

"И мы будем призывать парламенты других стран мира встать на нашу позицию и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины", - оговорился спикер во время выступления, очевидно имея в виду выборы президента России.

Как сообщала "Страна", Андрей Парубий на заседании Согласительного совета 19 марта назвал правонарушением выборы президента России, которые проводились на территории аннексированного Крыма.

"Вчера состоялись так называемые выборы международного преступника Путина - оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма. Хочу напомнить, что украинский парламент принял постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям не признавать легитимности этих выборов, исходя из общего принципа, что право не может возникнуть из правонарушения", - сказал Парубий.

Он также отметил, что Москва сознательно выбрала дату проведения выборов - 18 марта, когда в 2014 году был подписан "договор" о так называемом присоединении Крыма к России.

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