Завтра Верховная Рада может принят закон, который позволит представителям Управления госохраны осматривать нардепов на предмет наличия при себе оружия или взрывчатки. Такое заявление сделал спикер ВР Андрей Парубий во время брифинга по результатам заседания согласительного совета, передает 112.ua.

Зарегистрированный в Раде законопроект № 8155 предусматривает, что в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабмин и т. п. не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, легковоспламеняющимися жидкостями, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами. Исключение составляют только государственные охранники таких зданий.

Кроме того, военнослужащим Управления госохраны предоставляются полномочия не допускать в упомянутые здания людей с оружием или другими средствами, которые могут представлять опасность.

"В чем суть этого законопроекта? Его простая логика заключается в том, что в помещениях ВРУ, а также в органах государственной власти, которые находятся под государственной охраной, вооруженными могут быть только работники государственной охраны УДО. Этот законопроект предусматривает, что независимо от статуса, народный депутат или обычный гражданин, никто не имеет права заходить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, взрывчатыми предметами и с любыми другими вещами, которые составляют угрозу для жизни людей", - сказал председатель ВРУ.

При этом спикер ВР отметил, что в действующем законе о статусе народного депутата Украины указано, что личный досмотр народного депутата, осмотр и проверка его вещей запрещаются, если иное не установлено законом.

"Итак, предлагается, чтобы было установлено законом. ... Когда народный депутат, несмотря на свой статус, заходит, и если рамка показывает, что у него есть огнестрельное оружие или взрывчатые предметы, он должен их оставить в сейфах, которые установлены на входах 5, 7 ВРУ, а также на ул. Садовой, 3А. Эти сейфы находятся под круглосуточной охраной работников УДО. Каждый будет обязан оставить там оружие, и только после этого войти в помещение ВРУ", - пояснил Андрей Парубий.

"Я думаю, что закон будет принят очень быстро. Я думаю, что закон будет очень быстро подписан президентом Украины. Я думаю, что закон будет очень быстро опубликован в "Голосе Украины". Я не думаю, я убежден, что это произойдет очень быстро, завтра. И таким образом мы сможем обеспечить охрану и здания, и всех здесь присутствующих. Я убежден, со среды, с утреннего заседания, когда каждый, кто заходит в здание ВРУ, вынужден будет оставить и оружие, и другие опасные вещества у входа, а иначе он не сможет зайти в это здание", - отметил спикер парламента.

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