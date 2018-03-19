За допуск к регистрации в ЦИК по мажоритарному округу в 2014 году беглый народный депутат Александр Онищенко передал 6 млн. долларов на предвыборную кампанию партии Петра Порошенко БПП.

Об этом Александр Онищенко заявил в интервью ТСН.

Он подчеркнул, что не отдавал деньги за мандат. "Мне создали проблему при регистрации. А на выборах я сам боролся", - сказал он.

Он добавил, что "в итоге ему пришлось профинансировать потребности партии Петра Алексеевича (Порошенко - Прим. Ред.).

"Сначала я пошел в ЦИК, подал все документы. Меня не зарегистрировали потому что я проживал в Украине не более 180 дней. По этому вопросу обратился в суд. Но поскольку все суды на тот момент были уже под контролем, точнее он с судьями общался, то была команда не регистрировать меня. Через какое-то время появился как всегда добрый Петр Алексеевич, говорит "нужно помочь тебе с этим вопросом". Лично позвонил и назначил встречу с приближенным к нему человеком", - расскаал он.

Встреча прошла не с главой ЦИК Охендовским, а с "другим" его членом.

"Я встретился. Дальше дали указание профинансировать парламентские выборы БПП. Когда я это сделал, ЦИК зарегистрировал меня на тех же основаниях, что я подавал заранее: что я участвовал в Олимпийских играх и не смог по этой уважительной причине быть в Украине", - отметил Онищенко.

Он заявил, что заплатил 6 млн долларов наличными.

Ранее "Страна" сообщала, что Онищенко заявил, что записал пленки с угрозами Порошенко.

Также нардеп Онищенко получил новую "пидозру" после выхода интервью на NewsOne.