Заместитель директора николаевского аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством, Алина Коротич рассказала, что чиновники Николаевской ОГА заставляли ее босса подписать незаконные документы по ремонту предприятия, который начался в 2017 году. Об этом сообщает "Громадське".

По словам Коротич, Волошин не соглашался подписывать документы.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался", – отметила она.

Как сообщала "Страна" в сети опубликована одна из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.

"Я его не боюсь. Детей без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают", - говорится в переписке.

Ранее Николаевский губернатор Алексей Савченко рассказал о предсмертной переписке летчика Волошина.