Заместитель покойного Волошина рассказала, что его заставляли подписать незаконные документы
Заместитель директора николаевского аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством, Алина Коротич рассказала, что чиновники Николаевской ОГА заставляли ее босса подписать незаконные документы по ремонту предприятия, который начался в 2017 году. Об этом сообщает "Громадське".
По словам Коротич, Волошин не соглашался подписывать документы.
"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался", – отметила она.
Как сообщала "Страна" в сети опубликована одна из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.
"Я его не боюсь. Детей без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают", - говорится в переписке.
Ранее Николаевский губернатор Алексей Савченко рассказал о предсмертной переписке летчика Волошина.