Полицейские Киевской области разыскали 14-летнего парня, пропавшего на Кировоградщине. Его вернули домой к родителям. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как стало известно, юноша мог поехать к своей подруге, жительнице одного из сел Броварского района Киевской области.

Выяснилось, что осенью юноша познакомился с девушкой и после длительного общения в сети решил признаться ей в любви. Собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область.

Правоохранители оперативно установили местонахождение беглеца и провели с ним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Как сообщала "Страна", на Волыни три дня ищут подростка, провалившегося под лед.

Напомним также, что в Одессе трое иностранцев похитили подростка и требовали выкуп.