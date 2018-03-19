Оружия у внефракционного народного депутата Надежды Савченко , когда она пришла 15 марта в парламент, никто не видел.

Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ни один военнослужащий не сообщил мне о том, что он видел гранаты или какие-то другие взрывоопасные устройства", - сказал Гелетей журналистам в понедельник в Киеве.

Он отметил, что, к сожалению, в настоящее время законодательство не дает сотрудникам Госохраны права досматривать личные вещи народных депутатов.

Отвечая на уточняющий вопрос, имела ли при себе Савченко в четверг наградной пистолет, начальник УГО сказал: "Мы так считаем, что был наградной пистолет, но никто его не видел, и она его не демонстрировала, она его не сдавала перед тем, как зайти в Верховную Раду".

Гелетей напомнил, что существует постановление, которое запрещает проносить оружие в Верховную Раду и обязывает сдавать его представителям УГО, однако механизма проверки, если народный депутат занесет оружие, или какие-то другие опасные предметы, не существует.

15 марта на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто выжил", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что после истории с Савченко Раду начали осматривать УГОшники с собаками.

Также после скандала с "гранатами Савченко" нардепов хотят пускать в Раду через "рамки".