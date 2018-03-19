Одесский губернатор Максим Степанов назначил художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея.

Об этом сообщили в ОГА, пишет "ЛБ".

Контракт с Ройтбурдом подписан на 5 лет.

За это время новоназначенный директор обязуется сделать ремонт в помещениях и привлечь интерес к музею новых посетителей.

Губернатор Максим Степанов заявил, что выбор не стоял – назначать или нет. Утверждения кандидата, победившего на конкурсе, требует закон.

"Человек, который прошел конкурс и представил свою программу, должен быть назначен на должность, - заявил Степанов. - Я верю, что Одесса действительно станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного музея".

"Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи, которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен губернатору за поддержку и волевые действия", - прокомментировал свое назначение Александр Ройтбурд.

Напомним, известный художник Александр Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря. Однако Одесский областной совет 14 марта отказался назначить Ройтбурда директором Одесского художественного музея. Кандидатура Ройтбурда неоднозначно воспринимается в Одессе. Частично по политическим причинам (Ройтбурд заявил, что 2 мая для Одессы и Украины не день трагедии, а "день спасший страну"), частично по эстетическим (творчество Ротбурда многих шокирует).

Издание "Таймер" пишет, что назначение директора музея губернатором вопреки решению облсовета является сомнительным с точки зрения закона.

"Руководителей областных учреждений культуры назначает облсовет, однако депутаты областного собрания отказались сделать это в ходе сессии 14 марта. Так что Степанов решил назначить Ройтбурда своим личным распоряжением. Это, правда, противоречит закону Украины «О культуре», согласно которому подобные назначения отведены к компетенции председателя облсовета. Однако такие мелочи, видимо, Степанова не смутили", - отмечает издание.

"Этим решением Степанов идёт на конфликт с облсоветом, — прокомментировал событие один из депутатов облсовета от "Батькивщины". — Видимо, он решил, что лучше уж конфликт с облсоветом, чем с Мариной Порошенко".

Ранее "Страна" сообщала, что "2 мая в Одессе никто никого не жег" - Ройтбурд.

Также российское консульство в Одессе "заминировали" второй раз за день.