Президент Украины Петр Порошенко зарабатывает миллиарды долларов с помощью схем Роттердам+. Такое заявление сделал народный депутат Александр Онищенко, отвечая на вопрос журналиста ТСН "Во сколько вы оцениваете состояние Порошенко?".

По данным Онищенко, доля президента Украины в схемах методики формирования цены на топливную составляющую (уголь) при производстве электроэнергии тепловыми электростанциями (Роттердам+) составляет минимум 50 процентов.

"Это только с одного. Представляете сколько у него бизнеса вокруг? Ну представьте. Центрэнерго. Торговля углем. Его же Рошен, который только развивается. Все банки под его контролем. Сто банков положили. Ворушилин, его человек, все самые лучшие активы передает его компании, его бизнесу. За все время у нас новых бизнесменов не появилось. У нас есть только бизнесмены, которые обанкротились, теряя свои активы. А нового никого не появляется. Ни один инвестор не зашел в Украину", - рассказал Александр Онищенко и добавил, что Порошенко и его окружение видят страну, как свой бизнес и все активы закупают на себя, на подставные компании.

Жутналист уточнил: "То есть 5 миллиардов долларов в год?"

"Я думаю он 100 процентов имеет эту сумму. У него есть финансовый духовный вдохновитель, который эти идеи подбрасывает – Макар Пасенюк. Отслеживает передвижения по деньгам. Рассказывает это. Определяет кто у него на данный момент финансовый конкурент. На кого нужно обратить внимание. Кого нужно уничтожить", - ответил Онищенко.

Ранее "Страна" публиковала полный текст интервью Александра Онищенко телеканалу NewsOne.

Также нардеп Онищенко получил новую "пидозру" после выхода интервью на NewsOne.