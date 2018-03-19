Сегодня, 19 марта национальная сборная Украины по футболу начнет первый в этом году официальный сбор. Он пройдет в Харькове, и снежная погода уже внесла некоторые коррективы в программу подготовки нашей команды.

В 16.35 регулярным авиарейсом из Киева в аэропорт Харьков прибудет основная группа вызванных сборников - из украинских и зарубежных клубов. Чуть позже, в 17.20, появится только Евгений Коноплянка, который будет лететь из Дюссельдорфа через Варшаву. Большая часть игроков донецкого "Шахтера" заехала в место расположение национальной команды, гостиница "Superior Golf & Spa Resort", сразу после матча своего клуба с "Мариуполем", который состоялся вчера в Харькове.

Тренировка в понедельник под вопросом

На вечер понедельника запланирована первая тренировка на стадионе "Металлист". Однако, из-за сильного снегопада, который начался сегодня ночью и продлится в течение дня, решение о целесообразности проведения этой тренировки будет принято позже. Все будет зависеть от количества осадков, сообщили в пресс-службе ФФУ.

Поле харьковской арены по праву считается одним из лучших в стране. Благодаря тому, что натуральное травяное покрытие прошито синтетической нитью, дернина является плотной, что, в свою очередь, влияет на прочность газона. Однако даже самый плотный газон не может быть пригодным для тренировки в условиях низкой температуры и большого количества снега. Учитывая это решение о проведении вечерней тренировки будет принято в соответствии с имеющейся погодной ситуации.

Андрей Шевченко зовет харьковчан на встречу со сборной

На вечер вторника, 20 марта, синоптики прогнозируют около восьми градусов мороза и отсутствие осадков, поэтому открытая тренировка национальной команды, запланированная на 18.00 на стадионе "Металлист", остается в силе. Как и пресс-конференция главного тренера сине-желтых Андрея Шевченко, которая начнется в этот же день в конференц-зале арены в 17.15.

Перед началом сборов главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объяснил, почему на этот раз сине-желтые начнут подготовку в столице Слобожанщины.

"Это нормальная ротация. Мы были в Одессе, в Киеве, во Львове, сейчас будем готовиться в Харькове. Затем соберемся снова в другом месте. Наша задача - быть ближе ко всем украинским болельщикам. Буду рад видеть их на нашем открытой тренировке - на стадионе "Металлист" во вторник", - заявил Шевченко.

Игроки национальной команды бросят на усиление "молодежки"

Андрей Шевченко подтвердил, что часть молодых футболистов, вызванных в главную команду, сможет помочь молодежной сборной в квалификационном матче Евро-2019 (U-21) против Англии, который состоится 27 марта в Шеффилде:

"Все, кому мы направили приглашение, - полноценные игроки национальной команды, на которых мы рассчитываем в будущем. Но мы отдадим часть исполнителей в "молодежку". Это будет возможно после матча против Саудовской Аравии. Кого именно, станет известно только после первой игры национальной команды", - уточнил Шевченко.

Из Харькова - в Испанию

В среду, 21 марта сборная Украины возьмет курс на Испанию, где 23 марта на муниципальном стадионе города Марбелья сыграет товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии. Напомним, что во время своего мартовского сбора сине-желтые также встретятся со сборной Японии - 27 февраля в бельгийском Льеже.

Ранее "Страна" сообщала, что в Монте-Карло Андрей Шевченко рассказал, куда он ведет сборную Украины.