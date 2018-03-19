Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Согласительного совета назвал правонарушением выборы президента России, которые проводились на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Вчера состоялись так называемые выборы международного преступника Путина - оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма. Хочу напомнить, что украинский парламент принял постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям не признавать легитимности этих выборов, исходя из общего принципа, что право не может возникнуть из правонарушения", - сказал Парубий.

Он также отметил, что Москва сознательно выбрала дату проведения выборов - 18 марта, когда в 2014 году был подписан "договор" о так называемом присоединении Крыма к России.

Также на сайте Верховной Рады 19 марта зарегистрирован законопроект о непризнании легитимными выборов президента в России.

Авторы проекта - члены фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Георгий Логвинский. Текст проекта пока не опубликован на сайте.

Напомним, что президент Петр Порошенко призвал публиковать фамилии тех, кто ходил на выборы президента России в Крыму.

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов президента РФ в Крыму.