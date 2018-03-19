В украинском парламенте проводят проверку в связи с заявлениями о подготовке взрывов нардепом Надеждой Савченко.

Об этом рассказал один из сотрудников охраны Верховной Рады Украины, пишет "Левый берег".

"УГО проводит осмотр парламента перед пленарной неделей. Задействованы кинологи с собаками, чтобы избежать провокаций со взрывчатками. Очевидно, такие меры связаны с угрозами нардепа Савченко. Мы со своей стороны должны обеспечить порядок", — сказал один из сотрудников охраны.

Фото: lb.ua

Группа людей в камуфляжной форме с несколькими собаками провела проверку кулуаров Рады, гардеробных и всех входов в здание парламента. После чего, группа подписала акт о проведении осмотра.

Фото: lb.ua

14 марта 2018 года стало известно, что Надежда Савченко является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из так называемых "ЛДНР". По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Ранее "Страна" сообщала, что Тимошенко заявила, что "Батькивщина" поддержит снятие неприкосновенности с Савченко.

Также стало известно, когда комитет Рады рассмотрит представление на арест с Савченко.