Нардеп Александр Онищенко рассказал, что незадолго до своего отъезда из Украины сделал запись разговора с президентом Петром Порошенко, который угрожал ему уголовным делом.

Об этом нардеп рассказал в интервью ТСН.

Он утверждает, что президент угрожал ему уголовными делами, если кое-кто не будет голосовать за нужные законы.

По словам Онищенко, у него есть запись с экс-министром экологии и природных ресурсов периода Виктора Януковича Николаем Злочевским. А также "пару записей с президентом".

"По крайней мере есть одна запись, где Порошенко угрожает мне уголовным делам, если кое-кто не будет голосовать за его законодательство", - сказал Онищенко.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Юлии Тимошенко, нардеп ответил следующее: "Неважно. Я думаю, эта запись прольет свет на мое уголовное дело. 8 июня состоялся этот разговор. За неделю до того, как начали арестовывать моих людей. Где Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, по которым нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра".

По словам Онищенко, за законопроекты так и не проголосовали, поэтому его дело запустили.

Говоря о законопроектах он отметил, что это были непопулярные законы, которые потом реализовали, по Донбассу, по пенсионной реформе, по тарифам.

"Я так понимаю, что это были законопроекты, которые требовал МВФ. Порошенко нужны деньги МВФ, поэтому он их не вводил. А депутаты не хотят этого делать. Как им потом возвращаться на округа, разговаривать с людьми", - сказал нардеп в интервью.

Напомним, что ранее был опубликован полный текст интервью Александра Онищенко телеканалу NewsOne.

Как сообщала "Страна", нардеп Онищенко получил новую "пидозру" после выхода интервью на NewsOne.