Народного депутата от "Самопомощи" Семена Семенченко снова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам члена парламента, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на 14.00, 16.00 и 17.00 19 марта.

Семенченко отметил, что его вызывают в качестве свидетеля, но не сказал, по какому делу.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

16 марта Семенченко отказался идти на допрос в Генпрокуратуру. Его хотели допросить в качестве свидетеля по делу о МихоМайдане.

Ранее "Страна" сообщала, что Семенченко ответил на обвинения Авакова в выносе оружия с МихоМайдана.

Также Аваков заявил, что Семенченко вынес оружие с МихоМайдана перед разгоном.