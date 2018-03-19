Семенченко сегодня вызвали на допрос в ГПУ сразу тремя повестками
Народного депутата от "Самопомощи" Семена Семенченко снова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
По словам члена парламента, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на 14.00, 16.00 и 17.00 19 марта.
Семенченко отметил, что его вызывают в качестве свидетеля, но не сказал, по какому делу.
Фото: facebook.com/dostali.hvatit
16 марта Семенченко отказался идти на допрос в Генпрокуратуру. Его хотели допросить в качестве свидетеля по делу о МихоМайдане.
Ранее "Страна" сообщала, что Семенченко ответил на обвинения Авакова в выносе оружия с МихоМайдана.
Также Аваков заявил, что Семенченко вынес оружие с МихоМайдана перед разгоном.
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