В селе Забороль под Луцком полиция освободила из плена двух мужчин, которых удерживали и пытали в подвале дома, требуя от них выкуп в криптовалюте.

Об этом агентству "Волынские Новости" сообщили собственные источники.

Мужчины в возрасте 30 и 25 лет занимались майнингом и продажей криптовалюты, поэтому и стали жертвами злоумышленников, которые хотели "по-легкому" получить денег.

Над пленниками жестоко издевались два дня. Особенно пострадал 25-летний майнер, на нем, по словам врачей, "нет живого места". Сейчас пострадавшие находятся в Луцкой городской клинической больнице, их охраняют силовики. Освободили их вечером 17 марта.

Детали громкого ЧП выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала мужчину и женщину, которые похитили иностранцев и требовали выкуп в биткоинах.

Также в Нацполиции призвали полностью запретить криптовалюты в Украине.