Под Луцком полиция освободила майнеров, которых два дня пытали в подвале
В селе Забороль под Луцком полиция освободила из плена двух мужчин, которых удерживали и пытали в подвале дома, требуя от них выкуп в криптовалюте.
Об этом агентству "Волынские Новости" сообщили собственные источники.
Мужчины в возрасте 30 и 25 лет занимались майнингом и продажей криптовалюты, поэтому и стали жертвами злоумышленников, которые хотели "по-легкому" получить денег.
Над пленниками жестоко издевались два дня. Особенно пострадал 25-летний майнер, на нем, по словам врачей, "нет живого места". Сейчас пострадавшие находятся в Луцкой городской клинической больнице, их охраняют силовики. Освободили их вечером 17 марта.
Детали громкого ЧП выясняются.
Ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала мужчину и женщину, которые похитили иностранцев и требовали выкуп в биткоинах.
Также в Нацполиции призвали полностью запретить криптовалюты в Украине.