Законопроект об Избирательном кодексе Украины, который предусматривает голосование по открытым спискам и который был принят в первом чтении, получил рекордное количество поправок - 4 200.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время Согласительного совета, 19 марта.

"Хочу проинформировать всех присутствующих, что на сегодня подано около 4 200 поправок. Напомню вам, что самый длинный законопроект в истории украинского парламента не только этого созыва, а за 25 лет. Законопроект об изменениях в процессуальных кодексах и судебной реформе - имел 3 383 поправки", - отметил Парубий.

Парубий добавил, что "можно идти на определенный компромисс".

"Я считаю, что можно выбросить часть, которая предусматривает определенные изменения в закон о выборах президента. Их можно убрать, они несущественны", - заявил спикер.

По его мнению, главное в этом документе - изменение закона о выборах в Верховную Раду.

Как сообщала "Страна", под Радой выступают за отмену Е-деклараций для активистов.

Напомним также, что "Страна" опубликовала видео с заседания Согласительного совета Рады.