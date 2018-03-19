В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года на Донбассе погибли 12 человек и был ранен 61 человек из числа гражданских лиц.

Об этом в ходе презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, передают "Украинские новости".

"В последние месяцы было зафиксировано наименьшее количества жертв среди гражданского населения с начала вооруженного конфликта. Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала гибель 12 человек и ранение 61 человека в связи с конфликтом на Донбассе, что на 16% меньше, чем за предыдущие три месяца", - сказала она.

При этом, согласно информации мониторинговой миссии, количество пострадавших от обстрелов из артиллерии и легкого вооружения среди мирного населения увеличилось на 66,7%.

Фрейзер отметила, что количество обстрелов в последние месяцы уменьшилось, однако угроза для мирного населения сохраняется.

Всего за время конфликта на востоке Украины погибло более 3 тыс. гражданских (включая пассажиров сбитого 17 июля 2014 года самолета Malaysia Airlines рейса МН-17) и получили ранения от 7 тыс. до 9 тыс. человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко объявил о завершении АТО на Донбассе.

Также президент назначил командующим Объединенных сил на Донбассе штабиста Сергея Наева.