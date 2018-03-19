Впервые в украинской судебной истории истец потребовал компенсации от ответчиков в криптовалюте.

На копию соответствующего документа ссылается ForkLog.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Госказначейства по делу о нанесении морального ущерба истцу Дмитрию Г. органами досудебного расследования в ходе незаконного обыска. Размер требуемой компенсации впервые в судебной истории страны составляет один биткоин.

Как говорится в решении судьи Журавского В.В., в феврале 2018 года Дмитрий Г. обратился с заявлением, в котором просит возместить моральный ущерб от действий правоохранительных органов. При подаче иска были соблюдены все необходимые нормы, поэтому суд не обнаружил причин отказывать истцу в рассмотрении дела.

Более того, уже назначено подготовительное судебное заседание, а суд направил копии постановления ответчикам, которые в течение 15-ти календарных дней имеют право направить заявление с контраргументами суду и истцу Дмитрию Г. В противном случае суд будет рассматривать дело на основании имеющейся информации.

Стоит отметить, что это производство может стать прецедентом в судебной практике Украины. ForkLog продолжит следить за развитием событий.

Фото: forklog.com

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