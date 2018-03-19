На саммите G20, который проходит в Аргентине, министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков традиционно обсудят ключевые вопросы мировой экономики.

Акцент будет сделан на темах привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, а также на вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютами и развития цифровых финансовых технологий. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовые регуляторы, скорее всего, договорятся придерживаться нынешней, консервативной позиции.

Пресс-служба саммита также сообщила, что в фокусе участников нынешней встречи - возможные долгосрочные риски для финансовой стабильности, связанные с бурным развитием цифровых валют.

Кроме того, делегаты обсудят снижение рисков, связанных со стремительным развитием и внедрением инноваций в финансовой сфере и их эффективность для экономического роста.

Приоритетом текущей повестки, выбранным аргентинской стороной, станет обсуждение финансирования инфраструктуры и влияние ее развития на экономику и социальную сферу.

Ранее министр финансов Германии Питер Альтмайер заявлял, что на саммите G20 будет просить коллег поддержать предложение о совместном регулировании биткоина вместе с Францией.

Как сообщала "Страна", прошлогодний саммит проходил в Гамбурге. Погромы во время него обошлись Германии в 12 млн евро.

Напомним также, что в Гамбурге саммит G20 сопровождался пожарами. Над городом стоял черный дым.