В понедельник, 19 марта, в Шевченковском районе Запорожья утром сошел с рельсов трамвай.

Об этом городскому порталу 061.ua сообщили очевидцы.

ДТП произошло на улице Шевченко, напротив здания школы.

Вагон трамвая сошел с рельсов и врезался в забор частного двора. В результате столкновения был поврежден столб электросети и дорожный знак.

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Напомним, что 18 марта в центре Запорожья затопило магазин.

Как сообщала "Страна", ранее в Запорожье произошло ЧП в Шевченковском микрорайоне. Сильный ветер сорвал со стены многоэтажного дома утеплитель. Он был, по видимому, был некачественно уложен. К счастью, в это время там не проходили люди и никто не пострадал.