Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в воскресенье, 18 марта, на заснеженной дороге Киев - Овруч вблизи села Феневичи.

По данным пресс-службы Нацполиции в Киевской области, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗиЛ.

В полиции сообщают, что в результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получил 25-летний водитель легковушки с госномерами литовской регистрации и два пассажира 26-ти и 27-ми лет. Все они скончались на месте аварии.

Пассажирку грузовика - 49-летнюю женщину, на карете скорой помощи доставили в районную больницу, где ей диагностировали ушиб носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие ДТП - жители села Феневичи.



Фото: Нацполиция

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