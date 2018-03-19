Под Киевом BMW влетел в грузовик. Погибли трое человек. Фото
Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в воскресенье, 18 марта, на заснеженной дороге Киев - Овруч вблизи села Феневичи.
По данным пресс-службы Нацполиции в Киевской области, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗиЛ.
В полиции сообщают, что в результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получил 25-летний водитель легковушки с госномерами литовской регистрации и два пассажира 26-ти и 27-ми лет. Все они скончались на месте аварии.
Пассажирку грузовика - 49-летнюю женщину, на карете скорой помощи доставили в районную больницу, где ей диагностировали ушиб носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.
Все пострадавшие ДТП - жители села Феневичи.
Фото: Нацполиция
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