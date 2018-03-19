После того, как в сети появилась предсмертная переписка летчика Волошина с одним из друзей, в которой речь шла о сложных отношениях с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко, последний также выступил с заявлением.

Об этом он написал в Facebook.

Савченко пишет, что "жизнь научила его держать удар". Но труднее приходится именно тогда, когда уходят настоящие, порядочные и светлые люди.

"Трагическая новость о смерти настоящего Героя и искреннего патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения и я до сих пор не могу в это поверить.

Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиальный. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт".

Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, которые увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но ...

Вчерашняя трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что.

Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность.

Искренние соболезнования семье и родным Героя. Мы вместе должны пережить эту тяжелую утрату", - написал Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Фото: Олексій Савченко/Facebook

Как сообщала "Страна", за полгода до самоубийства летчик Волошин со скандалом уволился из армии.

Напомним также, что Николаевский губернатор Савченко задекларировал Volkswagen Touareg за 2 миллиона гривен.