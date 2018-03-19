Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить наказания для торговцев наркотиками. Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным издания, Трамп настаивает на снижении минимального объема наркотиков, за распространение которого предусмотрено наказание в виде заключения. Наказания могут ужесточить вплоть до смертной казни "в тех случаях, где это уместно в соответствии с действующим законодательством".

Однако инициативу президента должен одобрить Конгресс, но пока ее поддержка конгрессменами - под вопросом. Многие представители опозиционной Демократической партии США выступают против ужесточения наказаний за торговлю наркотиками, поскольку не считают, что это поможет побороть "эпидемию опиатов".

Ранее "Страна" писала о том, что в Таиланде задержали украинку по подозрению в торговле наркотиками.

Также в КНДР Трампа назвали преступником и заочно "приговорили к смертной казни".