Дональд Трамп настаивает на введении смертной казни за наркоторговлю
Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить наказания для торговцев наркотиками. Об этом пишет Deutsche Welle.
По данным издания, Трамп настаивает на снижении минимального объема наркотиков, за распространение которого предусмотрено наказание в виде заключения. Наказания могут ужесточить вплоть до смертной казни "в тех случаях, где это уместно в соответствии с действующим законодательством".
Однако инициативу президента должен одобрить Конгресс, но пока ее поддержка конгрессменами - под вопросом. Многие представители опозиционной Демократической партии США выступают против ужесточения наказаний за торговлю наркотиками, поскольку не считают, что это поможет побороть "эпидемию опиатов".
Ранее "Страна" писала о том, что в Таиланде задержали украинку по подозрению в торговле наркотиками.
Также в КНДР Трампа назвали преступником и заочно "приговорили к смертной казни".