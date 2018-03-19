После отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, Польша из солидарности с Великобританией может выслать российских дипломатов.

Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в польском правительстве.

Также Польша может ввести и другие экономические санкции в отношении окружения Владимира Путина.

Введение санкций обсуждают с прошлой недели, но пока решение откладывали до получения результатов выборов президента в России.

Решение о том, вводить ли санкции, будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.

После этого Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.