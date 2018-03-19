В ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине, даже при использовании ими популярных реформистских и антикоррупционных лозунгов. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в непубличном документе по вопросу реформ в Украине.

Сообщается, что документ подготовили представители 13 государств-членов ЕС.

Также в ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису, что мол, с 2014 года "ничего не изменилось".

"Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен", - отмечают авторы документа.

Отмечается, что при таком подходе выборы 2019 года станут испытанием для Украины.

В документе также говорится, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС, и подчеркивают, что популистские программы не гарантируют быстрого успеха.

"Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, но некоторые вещи действительно важны", - отмечается в документе.

Как сообщала "Страна", журналисты предложили разделить Евросоюз на две части из-за правых популистов и кризиса.

Напомним также, что Гройсман назвал популизм главной проблемой Украины и пообещал бороться.