В сети появился первый проморолик фильма, посвященного истории любви принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Видео опубликовано на канале TVLine в YouTube.

Напомним, что фильм под названием "Гарри & Меган: Королевская история любви" будет показан на канале Lifetime. Создатели ленты намерены рассказать об отношениях актрисы и принца с момента их первой встречи. В частности, не будет обойден вниманием и развод Меган Маркл.

Известно, что внука королевы Елизаветы II играет Мюррей Фрейзер, известный по ролям в сериалах "Озеро" и "Виктория", а роль его невесты, Меган Маркл, досталась актрисе Парисе Фитц-Хенли, сыгравшей в сериалах "Джессика Джонс" и "Карточный домик".

Выход ленты на широкий экран ждут 13 мая 2018 года, за неделю до свадьбы пары.

Ранее "Страна" писала о том, что рожденного в Лондоне редкого жирафа назвали в честь невесты принца Гарри.

Также Меган Маркл потеряла роль девушки Бонда из-за помолвки с принцем Гарри.