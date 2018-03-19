Сегодня, 19 марта, под зданием Верховной Рады находится около 20 правозащитников, которые надели на себя картонные мишени и требуют отмены для них Е-деклараций. Акция получила название "Активисты - не мишени". Об этом сообщает "Укринформ".

Правозащитники решили наглядно продемонстрировать, что после введения электронного декларирования люди становятся мишенями для власти.

К металлическому ограждению перед зданием ВР на площади Конституции активисты закрепили плакат с надписью "Сезон охоты на активистов открыт" и символическим изображением мишени.

Кроме того, участники акции держат в руках плакаты с призывами наподобие "Декларирование активистов - первый шаг к диктатуре".

Ситуация во время акции спокойная. Правопорядок во время ее проведения обеспечивают около 20 полицейских.

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

В частности, это проекты законов № 6674 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи" и № 6675 - о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Обязательное Е-декларирование для общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность, было принято Верховной Радой 23 марта 2017 года. Депутаты внесли изменения в закон "О предотвращении коррупции", чем обязали подавать электронные декларации не только госслужащих, но и общественных активистов и граждан, которые "привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением, противодействием коррупции". Проект данного закона также внес президент Петр Порошенко 14 марта 2017 года.

Как сообщала "Страна", НАПК начало полную проверку Е-деклараций радикалов Ляшко и Лозового.

Напомним также, что "Венецианская комиссия" рекомендовала отменить подачу деклараций антикоррупционерами до 1 апреля.