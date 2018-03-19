С мая 2017 года по конец февраля 2018-го 1 362 претендента на поступление на государственную службу не смогли пройти аттестацию о свободном владении государственным языком.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Еще 32 957 претендентов на госслужбу прошли аттестацию по свободному владению украинским языком.

Согласно закону "О государственной службе", одним из общих требований к лицам, которые претендуют на поступление на госслужбу, является свободное владение государственным языком. Закон вступил в силу 1 мая 2016 года, норма о свободном владении государственным языком - с мая 2017 года.

В апреле 2017 года Кабинет Министров утвердил порядок проведения аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.

Напомним, что в Украине с нынешнего года изменился порядок приема в первый класс. Если раньше многие специализированные школы или гимназии отбирали детей на конкурсной основе, то теперь основным критерием будет адрес, по которому зарегистрирован будущий ученик.

Как сообщала "Страна", Минобразования с реформой отменило аттестацию для украинских школ.