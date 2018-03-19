В Черниговской области правоохранители задержала банду, которая ограбила десятки домов и имений в Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Подозреваемые были задержаны в Козелецком районе при попытке вывоза ценных вещей из элитного особняка.

Среди воровской добычи были обнаружены квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочная техника, высококачественные электроинструменты ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи.

Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

Полицейским потребовалось несколько грузовиков, чтобы вывезти более двухсот ценных вещей.

В преступную группу входили пять ранее судимых жителей Чернигова и области. Задержанная группа является лишь частью значительно многочисленной воровской группы, которая на протяжении 2 лет проникала в дачные дома в двух соседних областях.

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, совершенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище") - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

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