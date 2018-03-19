Порошенко призвал публиковать фамилии тех, кто ходил на выборы президента России в Крыму
Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права.
Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, добавив, что это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру.
По словам украинского президента, так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля основополагающими документами и принципами, на которых в течение 70-и лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.
"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины.
Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заверил Порошенко и добавил, что он благодарен международным партнерам Украины за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны, а Крым является неотъемлемой частью Украины.
Кроме того, Порошенко поприветствовал решение ОБСЕ и других международных организаций не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. Президент Украины ожидает, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указана незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма.
"Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина.
Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а и против всего мира", - заявил Петр Порошенко.
"Мы удвоим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.
Мы проработаем перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали и участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представим его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - говорится в заявлении Порошенко.
Также президент Украины заявил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей.
"И мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России.
Общими усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву", - заключил украинский президент.
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