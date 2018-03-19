Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, добавив, что это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру.

По словам украинского президента, так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля основополагающими документами и принципами, на которых в течение 70-и лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины.

Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заверил Порошенко и добавил, что он благодарен международным партнерам Украины за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны, а Крым является неотъемлемой частью Украины.

Кроме того, Порошенко поприветствовал решение ОБСЕ и других международных организаций не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. Президент Украины ожидает, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указана незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма.

"Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина.

Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а и против всего мира", - заявил Петр Порошенко.

"Мы удвоим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.

Мы проработаем перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали и участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представим его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - говорится в заявлении Порошенко.

Также президент Украины заявил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей.

"И мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России.

Общими усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву", - заключил украинский президент.

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