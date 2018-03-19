НАПК начало полную проверку Е-деклараций радикалов Ляшко и Лозового
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций 14 госслужащих и депутатов за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки деклараций займут 60 календарных дней. Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:
- Заболотный Александр Григорьевич, депутат Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области, по 2016 год.
- Ильев Святослав Николаевич, начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управление патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции, 2015 год.
- Василий Куйбида, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, за 2016 год.
- Святаш Дмитрий Владимирович, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы.
- Трачук Олег Вячеславович, начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, 2015 и 2016 годы.
- Цигикал Петр Александрович, директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, 2015 и 2016 годы.
- Антипова Ирина Леонидовна, судья Кировоградского районного суда города Кировограда. 2015 и 2016 годы.
- Балицкий Евгений Витальевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 год.
- Лозовой Андрей Сергеевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).
- Ляшко Олег Валерьевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).
- Павлюк Светлана Александровна, заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в г.. Киеве, 2015 и 2016 годы.
- Сотник Елена Сергеевна, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной).
- Фомин Виктор Анатольевич, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области 2015 и 2016 годы.
- Нестор Шуфрич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).
Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки 9 электронных деклараций.
Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражение в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования.
Как сообщала "Страна", Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что первую волну Е-деклараций НАПК со своими темпами проверит через тысячу лет.
Напомним также, что НАПК назвало наиболее распространенные нарушения в е-декларациях.