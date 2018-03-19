Стало известно, какие призовые получат украинские призеры Паралимпиады - 2018
Более 90 млн гривен Украина выплатит призерам Паралимпиады-2018. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Николай Даневич.
"Информируем общественность, что государство выплатит нашим чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место - 125 тыс. долл.; за II место - 80 тыс. долл.; за III место - 55 тыс. долл.", - написал в соцсети Даневич.
Также чиновник опубликовал скан-копию соответствующего приказа по министерству №1187 от 19 марта за его подписью, в котором указан общий фонд вознаграждения в размере 3 млн 440 тысяч долларов.
Ранее "Страна" писала о том, что Украина завершила Паралимпиаду в Пхенчхане на шестом месте с 22 медалями.
Также в сети показали "золотую" гонку украинского лыжника Максима Ярового.