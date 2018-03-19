Министр юстиции Павел Петренко задекларировал более 4,3 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В декларации министр указал, что его зарплата за год составила 580 248 грн, проценты по депозиту в "Ощадбанке" - 1 672 715 грн и доход от отчуждения движимого имущества - 2 100 000 грн.

На депозитах он задекларировал $996 826, 2,1 млн грн и 353 евро.

Также министр юстиции задекларировал наличные средства: $465 тыс., 80 тыс. евро и 100 тыс. грн.

В декларацию внесен земельный участок в с. Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области площадью 29 тыс кв. м, доля в 50% от участка в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области общей площадью 1 497 кв. м, аренду квартиры в Киеве площадью 150,8 кв. м, а также квартира в Киеве площадью 60,5 кв. м, которая находится в другом праве пользования министра (место регистрации).

Среди движимого имущества Петренко: 2 картины и 2 иконы, коллекция из 16 гравюр, 2 пар наручных часов Ulysse Nardin и Perrelet.

В автопарке главы юстиции Volkswagen Golf 2007 года выпуска, а также арендованный автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска.

Напомним, что в прошлом году НАПК нашло нарушения в Е-декларации министра юстиции Петренко.

Как сообщала "Страна", представители Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендовали Украине отменить требование подачи электронных деклараций для антикоррупционных организаций до 1 апреля.