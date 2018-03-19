В Киеве спасли енота, который застрял в вентиляционной трубе на 17 этаже. Фото
В Печерском районе Киева енот застрял в вентиляционной трубе многоэтажного жилого дома, его спасением занимались представители Kyiv Animal Rescue Group. Они и поделились фотографиями о курьезном случае в социальной сети Facebook.
Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев, он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал.
Жители квартиры оперативно вызвали Команду спасения животных: енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного).
Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры.
После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота.
"Енот был сильно испуган и кусался. После извлечения енот возвращен в свою комнату, где у него созданы все условия для комфортного проживания", - говорится в сообщении.
Фото: facebook/Kyiv Animal Rescue Group
Енот сбежал через отверстие в стене в туалете, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Енот спрятался в вентиляции на 17 этаже, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Для спасения беглеца потребовалось пробить стену, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Милого зверька вернули хозяевам, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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