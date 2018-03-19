В Печерском районе Киева енот застрял в вентиляционной трубе многоэтажного жилого дома, его спасением занимались представители Kyiv Animal Rescue Group. Они и поделились фотографиями о курьезном случае в социальной сети Facebook.

Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев, он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал.

Жители квартиры оперативно вызвали Команду спасения животных: енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного).

Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры.

После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота.

"Енот был сильно испуган и кусался. После извлечения енот возвращен в свою комнату, где у него созданы все условия для комфортного проживания", - говорится в сообщении.

Фото: facebook/Kyiv Animal Rescue Group

Енот сбежал через отверстие в стене в туалете, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Енот спрятался в вентиляции на 17 этаже, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Для спасения беглеца потребовалось пробить стену, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Милого зверька вернули хозяевам, фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

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