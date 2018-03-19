Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю, которому пообещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15%.

Об этом напоминает "Медуза".

В ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, было заключено пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, он сбреет усы; если больше, то Дудь побреется налысо.

К утру 19 марта, когда было обработано уже 99% бюллетеней, доля кандидата от КПРФ составляет 11,81%.

После того, как стало известно о проигрыше Грудинина в пари, Дудь выложил в instagram фотографию советской бритвы "Юбилейная. Ленинград". Комментариев от Грудинина пока не поступало.

Фото: instagram.com

Напомним, что действующий президент России Владимир Путин, который лидирует с большим отрывом на выборах, заявил, что перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации.

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