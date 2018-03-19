Настоящий апокалипсис сейчас переживает Днепр, где в течение последних суток практически не прерываясь шел снег. Коммунальщики и вышедшая на дороги снегоуборочная техника оказались бессильны перед накрывшей областной центр стихией.

Как следствие этого - в понедельник 19 марта на дороги Днепра не смог в полном объеме выйти общественный транспорт, который оказался заблокирован снегом в АТП.

"Друзья, поверьте, предприятия рады вывезти всех, но коммунальные службы по состоянию на 7-00 не расчистили выездные улицы из автопарков, более того даже из троллейбусных и трамвайных депо. Кое-где снега по пояс и выше.

Также фуры и прочий транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не даёт возможность попасть на массивы и с массивов маршрутным автобусам", - написал в соцсети глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Местные власти сообщают, что за сутки выпала двойная месячная норма осадков - 40 см снега - и винят в случившемся апокалипсисе синоптиков, которые "ошиблись на 300 км".

"По предварительной оценке, официальные синоптики слегка ошиблись. Одним из эпицентров циклона была Днепропетровская область.

Ошиблись синоптики примерно на 300 км. Бывает.

Сейчас есть сутки чтобы зачистится.

Потом вторая серия, в среду, хотя и не такая интенсивная", - написал в соцсети советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов в свойственной ему манере иносказательно "послал" всех тех, кто жалуется на снежный коллапс и дал понять, что люди сами виноваты - мол, побросали машины где попало.

"Да, конечно же мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср@ные авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать".

В конце же поста мэр предупредил, что "никому не будет вытирать сопли".

В соцсетях уже в шутку сравнили ситуацию в Днепре со слухами о том, как на выборы президента России "сгоняют людей".

"Это фото можно использовать как иллюстрацию того, как в РФ сгоняют строем на избирательные участки, чтоб выбрать тирана.

Но нет, это Днепропетровск, в котором просто выпал снег и общественный транспорт просто умер.

Но зато у нас первых будет гиперлуп и метро чуть ли не до Запорожья", - пишет журналист Денис Гороховский.

Те же ассоциации днепровский апокалипсис вызвал у журналиста Юрия Ткачева.

"Жителей Крыма под дулами автоматов заставляют стоять в очереди на избирательный участок.

Ахахаха нет, вообще это очередь на остановке общественного транспорта в Днепропетровске после снегопада".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине из-за мороза и снегопадов замерзают аисты.

Также мы писали о ситуации на украинских дорогах 19 марта.