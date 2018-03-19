В сети появилась переписка бывшего военного летчика, и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством, с одним из друзей. В переписке говорится о сложных отношениях Волошина с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Переписку опубликовало издание "НикВести".

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с..., суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - написал Волошин собеседнику 21 февраля.

Далее он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы по поводу ремонтных работ в аэропорту.

Фото: nikvesti.com

Далее из переписки видно, что Владислав Волошин хотел написать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.

"Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы" - написал Волошин.

Фото: nikvesti.com

Фото: nikvesti.com

Фото: nikvesti.com

Напомним, что в Николаеве совершил самоубийство в собственной квартире исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт".

Как сообщала "Страна", 29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, который застрелился 18 марта в собственной квартире, воевал в зоне АТО и был капитаном 229-й тактической бригады ВВС Украины.

Он со скандалом уволился из ВВС и подозревался в крушении "Боинга".