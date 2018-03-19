В США вертолет, на борту которого находились дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, мог рухнуть из-за поломки двигателя в воздухе, но экипаж сумел экстренно вернуться в аэропорт вылета.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Источники в силовых структурах рассказали журналистам, что Иванка Трамп с мужем летели из Вашингтона в Нью-Йорк на двухмоторном вертолете. После взлета выяснилось, что один из двигателей отказал.

При этом телеканал не владеет информацией, почему пара летела вертолетом, а не самолетом, а также, как они в итоге добрались до места назначения.

Фото: edition.cnn.com

Напомним, что Иванка Трамп раскрыла тайну знаменитой прически президента США. Единственная в своем роде прическа президента США Дональда Трампа является результатом процедуры по пересадке волос. Об этом заявил журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь главы страны.

Как сообщала "Страна", Иванка Трамп возглавила делегацию США на церемонии закрытия Олимпиады.