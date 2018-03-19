В понедельник, 19 марта Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал, а евро потерял в цене 1 копейку.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар подорожал на 8 копеек - до 26,35 грн.

Евро подешевел на 1 копейку - до 32,41 грн.

Российский рубль стал дешевле на 2 копейки - до 0,458 грн.

Напомним, что валютный рынок завершил прошлую неделю 12-копеечным подорожанием доллара: по итогам торгов 16 марта его курс на межбанке достиг 26,40-26,43 грн/$.

Как сообщала "Страна", курс гривны на межбанке в последний рабочий день недели снизился на 13 копеек до 26,43 грн/$1 с 26,30 грн/$1 в предыдущий рабочий день. На наличном рынке падение было еще большим - 23 копейки уже к 11:00.