Во Флориде произошел трагический случай во время циркового представления. Акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно сорвался с трапеции во время выступления в Тампе и разбился.

Об этом сообщает Reuters.

Янну Арно было 38 лет. При падении он получил тяжелые травмы, его срочно доставили в госпиталь, но врачи не смогли спасти артиста.

В Cirque du Soleil заявили о том, что Янн Арно был одним из самых опытных и профессиональных артистов цирка. Он выступал на арене вот уже 15 лет.

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Как заявил, глава Cirque du Soleil Даниэль Ламар, за всю 34-летнюю историю цирка Янн Арно стал третьим погибшим артистом.

Ранее "Страна" сообщала, что сын основателя цирка дю Солей погиб на сцене во время несчастного случая.

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