От Facebook требуют объяснений, после того как выяснилось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая работала во время избирательной кампании на Дональда Трампа, хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в соцсети.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В США генеральный прокурор штата Массачусетс сообщил, что планирует начать расследование этого дела

После обвинений в Facebook заблокировали компанию Cambridge Analyticа и пояснили, как могла произойти утечка данных пользователей. По данным компании, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о 270 тыс. пользователей Facebook третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica.

Как и остальные приложения, "This is your digital life" после установки запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации, такой как место проживания, список "друзей" в соцсети, а также к контенту, которому пользователи ставили "лайки".

Таким образом, Коган получил доступ к данным пользователей Facebook законно, получив их разрешение перед установкой приложения. Однако он нарушил правила соцсети, передав данные в Cambridge Analytica.

В 2015 году Facebook удалил приложение и потребовал от британской компании заверения в том, что вся полученная ими информация будет уничтожена. 

По данным журналистов, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и могло повлиять на их решение на президентских выборах в США.

Как сообщала "Страна", Cambridge Analytica использовала микротаргетинг и другие методы, чтобы убедить американцев поддержать Трампа на выборах. Компания по кусочкам собирала портрет потенциального сторонника республиканца, после чего пыталась адаптировать рекламу под его убеждения. 

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