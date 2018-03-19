На Прикарпатье из-за снега и морозов замерзают аисты, которые успели вернуться из теплых краев.На это обращают внимание пользователи Facebook.

Фото стаи аистов в заснеженном поле опубликовала пользователь с ником Руся Украинка. По ее словам, аисты находились возле Калуша в Ивано-Франковской области.

"Помогите покормить аистов. Калуш перед заправкой WOG, как ехать со стороны Стрыя", - написала девушка.

Фото: facebook.com/kulbabaua

Аисты зимуют в Южной Африке и возвращаются в Украину в конце марта - начале апреля. Если птицы встречают похолодание, то останавливаются в Турции или Крыму. Из-за льда на водоемах аисты не имеют доступа к еде, также существует угроза, что многие из них погибнут из-за мороза.

Экологи советуют осторожно подходить к птицам, поскольку каждый их подъем в воздух - это трата энергии, а они и так изнурены долгим перелетом. На расстоянии 10-15 м от места расположения птиц в случае их обнаружения, рекомендуется очистить небольшой участок и выложить на него подготовленные сено, солому, сухие многолетние травы, хворост, мелкие ветви. Именно на это место следует носить птицам еду, сообщает Варта1.

Идеальная пища для аистов - живая пресноводная рыба, или отогретая мороженая, мыши, лягушки. Кроме того, аисты могут есть все, что едят домашние домашние птицы: зерно, хлеб, вареный картофель и др.

Опасно, когда к месту расположения птиц смогут добраться собаки.

Если птицы совсем ослабли и не реагируют на движения людей, их нужно забрать, отогреть и временно разместить в хлевах или других хозяйственных постройках вместе с домашними животными.

Напомним, что многодетная семья из села Стобыховка Волынской области приютила на зиму аиста, который не смог улететь в теплые края.

Как сообщала "Страна", в Украине впервые начал гнездиться розовый фламинго.