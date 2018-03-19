В города Остин, штат Техас, произошел взрыв. По данным службы оказания неотложной медицинской помощи, пострадали два человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями.

Об этом сообщает телеканал KMOV.

Также сообщалось о втором взрыве неподалеку от первого. Официально эти данные пока не подтверждаются.

12 марта в жилом доме Остина также произошел взрыв. Тогда взорвалась посылка, два человека были госпитализированы. Имеет ли последний инцидент отношение к этом - пока неизвестно.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов.

Напомним, что Польша потребовала наказать виновных во взрыве возле Мемориала орлят во Львове.

Как сообщала "Страна", офис киевской компании пытался взорвать игрушечной бомбой рассерженный пенсионер.