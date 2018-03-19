В США во время выступления в Тампе, штат Флорида, разбился 38-летний акробат цирка Cirque du Soleil Ян Арно.

Об этом сообщает BBC.

Он участвовал в номере на воздушных ремнях и во время представления упал на сцену, получив тяжелые травмы. Арно умер в больнице.

Он был одним из самых опытных артистов цирка и выступал в нем в течение 15 лет.

Местные власти и компания расследуют причины трагедии.

После смертельного инцидента цирк отменил два шоу, запланированных в Тампе на 18 марта. Ян Арно стал третьим артистом, который погиб за 34-летнюю историю цирка.

Напомним, что ранее в австралийском городе Брисбене артистка Cirque du Soleil ("Цирк солнца") Лиза Скиннер сорвалась с высоты в пять метров при исполнении своего традиционного номера с обручем.

Как сообщала "Страна", в Сан-Франциско, во время подготовки к спектаклю, погиб сын вице-президента Cirque du Soleil Жиля Сен-Круа.